जोड़ो..स्वतंत्रता दिवस

मऊ. गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य हरीश सोनी ने ध्वजारोहण किया। समारोह के अतिथि पूर्व सरपंच शिशुपाल मीना,विद्यालय की एसडीएमसी में विधायक प्रतिनिधि इन्द्रराज नागर, जितेन्द्र सुमन फौजी आदि थे। सहकारी समिति मऊ में अध्यक्ष हेमराज गोस्वामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो उच्च प्राथमिक विद्यालय रावल-जावल में विद्यालय के प्रधानाध्यापक कौशल विजय ने ध्वजारोहण किया। ग्राम पंचायत मऊ कार्यालय में प्रशासक उर्मिला मीना ध्वजारोहण किया। मऊ के सरकारी विद्यालय में आयोजित समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।