अब नहीं रहे ‘हाड़ौती के कालिदास’… दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन, साहित्य जगत में शोक की लहर

झालावाड़ में डॉ. नंदकिशोर पांडेय, जो वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, उन्होंने जब गौड़ को जयपुर में सुना तो कहा, ‘दुर्गादान सिंह गौड़ राजस्थान के विद्यापति हैं।’ शृंगार को लेकर देश के जाने-माने गीतकार बालकवि बैरागी ने कहा था, ‘दुर्गा के बाद?’ आज वह वक्तव्य खरा उतर रहा है। वे शृंगार को शिखर पर लेकर गए। मेरा मानना है कि वे शृंगार के शिखर के स्वर्ण कलश थे। मैंने उनको उस समृद्ध शृंखला में पाया, जो बच्चन की परिवर्तित शृंखला कही जाती है।