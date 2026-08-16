कोटा की बेटी सरिता…संगीतप्रेमियों के दिलों पर करती है राज

सपनों को सच करने के लिए बड़े हौसलों की जरूरत होती है। इस बात को सच साबित किया है कोटा की बेटी और संगीत विशारद सरिता राज ने। राजस्थान की धरती से निकलकर मायानगरी मुंबई तक का उनका सफर संघर्ष, साधना और समर्पण की ऐसी कहानी है, जो हर युवा को अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौडऩे की प्रेरणा देती है।



आज सरिता अपनी मधुर और भावपूर्ण गायकी से संगीतप्रेमियों के दिलों में खास पहचान बना चुकी है। हाल ही उनका नया भजन ‘कैसे जाऊं मैं पनिया भरन, सखी रे मोहे श्याम सताए’ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है। अपनी सुमधुर प्रस्तुति और भावपूर्ण गायन की बदौलत यह भजन श्रोताओं का भरपूर प्यार बटोर रहा है।