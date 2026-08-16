Rajasthan: माताजी के दर्शन के लिए निकला परिवार हादसे का शिकार, पिता और दो मासूम बच्चों की मौत

रावतभाटा। रावतभाटा-रामगंजमंडी मार्ग दीपपुरा घाटे पर रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक ही परिवार से तीन लोगों की जिंदगियां छीन ली। चारभुजा - झालरबावड़ी निवासी अरुण (34) पुत्र बसंतीलाल धोबी उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री राधिका और डेढ़ वर्षीय भतीजे निर्मल की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। अरुण की पत्नी माया गंभीर घायल है। उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया है। दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। मृतक के बड़े भाई महेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ टक्कर मारने का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।