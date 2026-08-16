बेल्जियम में सीवर की खुदाई के दौरान निकला खजाना! 18 साल के मजदूर को मिले 98 करोड़ रुपए के सोने के बिस्कुट और सिक्के

यह खजाना 18 वर्षीय समर वर्कर कोबे को मंगलवार को मिला। बेल्जियम के स्थानीय न्यूज नेटवर्क 'वीटीएम' से बातचीत में कोबे ने बताया कि वे रोज की तरह खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई साधारण 1 यूरो का सिक्का है, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वह सोने की ईंट थी। इसके बाद आगे खुदाई करने पर बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के और अन्य कीमती वस्तुएं मिलने लगीं।