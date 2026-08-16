कोलंबस में बवंडर की चेतावनी से दहशत, कई इलाकों में तेज बारिश और नुकसान

वहीं बवंडर की आशंका के बीच कोलंबस में सायरन की आवाजें भी सुनाई दीं। सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों ने मौसम की स्थिति को लेकर चिंता जताई। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की। व्यक्ति ने लिखा- कोलंबस में आज रात सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उम्मीद है कि बवंडर हमारे शहर को बिना नुकसान पहुंचाए निकल जाए। सुरक्षित रहें और एक-दूसरे का ख्याल रखें।