होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का बड़ा ऐलान, कहा- शर्तें पूरी होने पर खुलेगा रास्ता

अराघची ने बताया कि ओमान के साथ बातचीत पूरी तरह तकनीकी मुद्दे पर है। इसका संबंध जहाजों के आने-जाने के लिए नए समुद्री रास्ते तय करने से है। ईरान के अनुसार, पहले इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिट रूट अब काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल एक अस्थायी नेविगेशन रूट तैयार किया जा रहा है। बाद में इसे स्थायी समुद्री रास्ते में बदला जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात बेहद साफ कही। नया समुद्री रास्ता तय होने का मतलब यह नहीं है कि होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोल दिया जाएगा।