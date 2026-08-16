रोमानिया के एयरस्पेस में घुसा अनजान ड्रोन, नाटो मिशन पर तैनात स्पेनिश F-18 ने किया ढेर

Drone Breaches Romanian Airspace: रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को नाटो के मिशन पर तैनात स्पेन के F-18 लड़ाकू विमान ने मार गिराया। यह घटना रविवार सुबह हुई। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार, इस साल देश के हवाई क्षेत्र में घुसने वाले यह चौथा ड्रोन है, जिसे मार गिराया गया है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के रडार ने ड्रोन की गतिविधि का पता लगाया था। ड्रोन पड़ोसी देश मोल्दोवा की दिशा से रोमानिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था। यह घटना दक्षिण-पूर्वी रोमानिया के गालाती शहर के पास हुई। ड्रोन गालाती से करीब 24 किलोमीटर उत्तर में रोमानियाई सीमा में आया था।