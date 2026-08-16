Indian Neighbours Emotional Goodbye: एक विदाई ने पिघलाया दिल! भारतीय पड़ोसियों के जाने पर फूट-फूटकर रोई अमेरिकी महिला

American Woman Cries for Indian Neighbours: कभी-कभी रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। रोजमर्रा की छोटी-छोटी मुलाकातें, पड़ोस में होने वाली बातचीत और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना लोगों को परिवार जैसा बना देता है। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय दंपती के भारत लौटने का वक्त आया तो उनके पड़ोस में रहने वाली एक अमेरिकी महिला अपने आंसू नहीं रोक सकी। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले हुआ यह भावुक विदाई पल अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।