16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Indian Neighbours Emotional Goodbye: एक विदाई ने पिघलाया दिल! भारतीय पड़ोसियों के जाने पर फूट-फूटकर रोई अमेरिकी महिला

American Grandmother Emotional Goodbye: वीडियो में दिखाई दे रही महिला की आंखों से छलके आंसू बताते हैं कि सच्ची दोस्ती के लिए न भाषा मायने रखती है, न देश की सीमा। एक साधारण-सी पड़ोसी मुलाकात कब गहरे भावनात्मक रिश्ते में बदल गई, इसका अंदाजा आखिरी गले मिलने के उस पल से लगाया जा सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Aug 16, 2026

American Woman Cries for Indian Neighbours

Indian Neighbours Emotional Goodbye: भारतीय पड़ोसियों की विदाई पर फूट-फूटकर रोई अमेरिकी महिला, आखिरी गले मिलने का VIDEO कर देगा भावुक (फोटो सोर्स:@vijay_kokkeragadda)

American Woman Cries for Indian Neighbours: कभी-कभी रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। रोजमर्रा की छोटी-छोटी मुलाकातें, पड़ोस में होने वाली बातचीत और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना लोगों को परिवार जैसा बना देता है। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय दंपती के भारत लौटने का वक्त आया तो उनके पड़ोस में रहने वाली एक अमेरिकी महिला अपने आंसू नहीं रोक सकी। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले हुआ यह भावुक विदाई पल अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।

Indian Neighbours Emotional Goodbye: कैमरे से बेखबर थे भारतीय दंपती

इंस्टाग्राम पर सामने आए इस वीडियो को विजय कोक्केरागड्डा ने साझा किया है। जानकारी के मुताबिक, वह और उनकी पत्नी भारत लौटने के लिए डेट्रॉयट एयरपोर्ट रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी अमेरिकी पड़ोसी उन्हें विदा करने पहुंचीं।

महिला ने दोनों को देखते ही गले लगा लिया। इसके बाद भावनाएं इस कदर उमड़ीं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दंपती भी उन्हें संभालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उस वक्त शब्दों से ज्यादा एक-दूसरे को थामे रखना ही काफी था।

खास बात यह है कि यह विदाई कैमरे के लिए तैयार नहीं की गई थी। एक दोस्त ने चुपचाप इस पल को रिकॉर्ड किया और बाद में वीडियो दंपती के साथ साझा किया। यही वजह है कि लोगों को इसमें बनावट के बजाय रिश्ते की सच्चाई नजर आ रही है।

American Woman Indian Neighbours Viral Video: सोशल मीडिया पर छिड़ी भावनाओं की लहर

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे सीमाओं से परे दोस्ती की मिसाल बताया। कई यूजर्स ने कहा कि विदेश में रहते हुए पड़ोसी धीरे-धीरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं।

दरअसल, प्रवासी जीवन सिर्फ नौकरी, घर बदलने या दूसरे देश में बसने की कहानी नहीं है। इसके साथ स्थानीय लोगों से बने रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। सुबह की मुलाकात, साथ चाय पीना, जरूरत के समय मदद करना या त्योहारों पर एक-दूसरे के घर जाना यही छोटी बातें समय के साथ गहरी यादों में बदल जाती हैं।

भारत लौटने वाले इस दंपती के लिए शायद यह पड़ोस अब पीछे छूट गया हो, लेकिन अमेरिकी महिला की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि उनके जाने से वहां एक खालीपन जरूर पैदा हुआ है। वायरल वीडियो ने एक बार फिर याद दिलाया कि सच्चे रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 11:58 am

Published on:

16 Aug 2026 11:51 am

Hindi News / World / Indian Neighbours Emotional Goodbye: एक विदाई ने पिघलाया दिल! भारतीय पड़ोसियों के जाने पर फूट-फूटकर रोई अमेरिकी महिला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रोमानिया के एयरस्पेस में घुसा अनजान ड्रोन, नाटो मिशन पर तैनात स्पेनिश F-18 ने किया ढेर

Spanish F-18 fighter jet shoots down drone over Romania
विदेश

कोलंबस में बवंडर की चेतावनी से दहशत, कई इलाकों में तेज बारिश और नुकसान

Columbus severe weather
विदेश

ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने एशिया से हटाया आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन ने कसा तंज- दे दिया ना धोखा

Asia Pacific Security, USS Abraham Lincoln, Middle East Crisis
विदेश

‘एनिमल शेल्टर या बूचड़खाना?’: हजारों जानवरों की मौत के मामले में घिरे अब्दुल अल-सैयद, जानें पूरा विवाद

Abdul El-Sayed animal shelter controversy.
विदेश

‘तस्वीर में तेवर भले कड़े हों, किम से दोस्ती शानदार है’- बोले ट्रंप, सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने दी धमकी

Ulchi Freedom Shield, North Korea Warning
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.