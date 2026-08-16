Indian Neighbours Emotional Goodbye: एक विदाई ने पिघलाया दिल! भारतीय पड़ोसियों के जाने पर फूट-फूटकर रोई अमेरिकी महिला

Indian Neighbours Emotional Goodbye: भारतीय पड़ोसियों की विदाई पर फूट-फूटकर रोई अमेरिकी महिला, आखिरी गले मिलने का VIDEO कर देगा भावुक (फोटो सोर्स:@vijay_kokkeragadda)
American Woman Cries for Indian Neighbours: कभी-कभी रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। रोजमर्रा की छोटी-छोटी मुलाकातें, पड़ोस में होने वाली बातचीत और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना लोगों को परिवार जैसा बना देता है। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय दंपती के भारत लौटने का वक्त आया तो उनके पड़ोस में रहने वाली एक अमेरिकी महिला अपने आंसू नहीं रोक सकी। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले हुआ यह भावुक विदाई पल अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।
इंस्टाग्राम पर सामने आए इस वीडियो को विजय कोक्केरागड्डा ने साझा किया है। जानकारी के मुताबिक, वह और उनकी पत्नी भारत लौटने के लिए डेट्रॉयट एयरपोर्ट रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी अमेरिकी पड़ोसी उन्हें विदा करने पहुंचीं।
महिला ने दोनों को देखते ही गले लगा लिया। इसके बाद भावनाएं इस कदर उमड़ीं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दंपती भी उन्हें संभालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उस वक्त शब्दों से ज्यादा एक-दूसरे को थामे रखना ही काफी था।
खास बात यह है कि यह विदाई कैमरे के लिए तैयार नहीं की गई थी। एक दोस्त ने चुपचाप इस पल को रिकॉर्ड किया और बाद में वीडियो दंपती के साथ साझा किया। यही वजह है कि लोगों को इसमें बनावट के बजाय रिश्ते की सच्चाई नजर आ रही है।
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे सीमाओं से परे दोस्ती की मिसाल बताया। कई यूजर्स ने कहा कि विदेश में रहते हुए पड़ोसी धीरे-धीरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं।
दरअसल, प्रवासी जीवन सिर्फ नौकरी, घर बदलने या दूसरे देश में बसने की कहानी नहीं है। इसके साथ स्थानीय लोगों से बने रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। सुबह की मुलाकात, साथ चाय पीना, जरूरत के समय मदद करना या त्योहारों पर एक-दूसरे के घर जाना यही छोटी बातें समय के साथ गहरी यादों में बदल जाती हैं।
भारत लौटने वाले इस दंपती के लिए शायद यह पड़ोस अब पीछे छूट गया हो, लेकिन अमेरिकी महिला की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि उनके जाने से वहां एक खालीपन जरूर पैदा हुआ है। वायरल वीडियो ने एक बार फिर याद दिलाया कि सच्चे रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती।
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