Iran US War: हॉर्मुज पर अटका शांति का रास्ता, ईरान बोला- अमेरिका माने हार; लेबनान में इजरायली हमले से 11 लोगों की मौत

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के मुताबिक, तेहरान ओमान की मध्यस्थता से हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत जारी रखे हुए है। हालांकि ईरान साफ कर चुका है कि जलमार्ग खोलने का फैसला अमेरिका की ओर से जून में हुए समझौते के पालन पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कही है। ईरान ने इस बयान को अवास्तविक बताते हुए अमेरिका से अपनी रणनीतिक हार स्वीकार करने की मांग की है।