ट्रंप के दबाव में भी नहीं झुका सीरिया! लेबनान में सैन्य दखल से इनकार, ईरान ने दी 100 ठिकानों पर हमले की धमकी

सीरिया का लेबनान में सैन्य दखल देने से इनकार, photo source@AI
Syria Military Intervention: अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के हफ्तों में लेबनान में हिज्बुल्लाह को हथियार देने के लिए सीरिया को दखल देने के लिए उकसाया है। वॉशिंगटन साफ तौर पर ईरान के खिलाफ एक और प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस ऑप्शन को अपने पास रखना चाहता है। वहीं ईरान ने लेबनान में दखल देने पर दमिश्क को हमले की धमकी दी है।
दमिश्क के पास मिलिट्री दखल से इनकार करने के लिए उन वजहों से ज्यादा मजबूत कारण हैं, जो इसकी तरफ जोर डाल सकती हैं। बॉर्डर पार अपनी सेना भेजने से हिज्बुल्लाह राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकता है, दोनों देशों में अस्थिरता आ सकती है और सीरिया ईरान की बदले की कार्रवाई का सामना कर सकता है, जो उसकी राजधानी तक पहुंच सकती है।
तेहरान ने दमिश्क को धमकी दी है कि अगर उसने लेबनान में दखल दिया, तो वह 100 स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाएगा। लेबनान की "यूनियंस" एजेंसी की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान ने दमिश्क और दूसरी रीजनल कैपिटल्स को सीधे और कड़े मैसेज भेजकर उस मिलिट्री सिनेरियो को लागू होने से रोक दिया, जिसे लेबनान में सीरिया के दखल के लिए अमेरिकी उकसावे पर तैयार किया जा रहा था।
अभी तक, दमिश्क से क्या उम्मीद की जाती है, इस बारे में अमेरिका का कोई घोषित और पूरा नजरिया नहीं है। दखल, सबसे सीमित रूप में, बॉर्डर पर कंट्रोल कड़ा करने, हथियारों और लड़ाकों की स्मगलिंग पर रोक लगाने और लेबनानी सेना के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने का मतलब हो सकता है। ज्यादा खतरनाक स्थिति में सीरियाई सेना हिज्बुल्लाह को हथियार देने या दक्षिणी लेबनान में उसके इलाकों पर कंट्रोल करने में हिस्सा लेने के लिए घुस सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस उकसावे का बार-बार जिक्र किसी आने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत के बजाय राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश जैसा लगता है। सीरिया की भूमिका की संभावना बढ़ाने से हिज्बुल्लाह और ईरान के कैलकुलेशन कन्फ्यूज हो जाते हैं, US के पास कई ऑप्शन हैं और लेबनानी सरकार पर यह साबित करने का दबाव बढ़ जाता है कि वह सभी हथियारों को सरकारी कंट्रोल में रखने की अपनी काबिलियत साबित कर सकती है।
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