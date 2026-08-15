ट्रंप के दबाव में भी नहीं झुका सीरिया! लेबनान में सैन्य दखल से इनकार, ईरान ने दी 100 ठिकानों पर हमले की धमकी

अभी तक, दमिश्क से क्या उम्मीद की जाती है, इस बारे में अमेरिका का कोई घोषित और पूरा नजरिया नहीं है। दखल, सबसे सीमित रूप में, बॉर्डर पर कंट्रोल कड़ा करने, हथियारों और लड़ाकों की स्मगलिंग पर रोक लगाने और लेबनानी सेना के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने का मतलब हो सकता है। ज्यादा खतरनाक स्थिति में सीरियाई सेना हिज्बुल्लाह को हथियार देने या दक्षिणी लेबनान में उसके इलाकों पर कंट्रोल करने में हिस्सा लेने के लिए घुस सकती है।