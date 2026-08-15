सीजफायर के बाद सबसे घातक हमला! लेबनान में इजराइली स्ट्राइक से एक परिवार के 7 लोगों की मौत

दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयरस्ट्राइक में 7 लोगों की मौत, photo source@AI
Israel Lebanon Conflict: इजराइल ने शनिवार को लेबनान के दक्षिणी इलाके में एयर स्ट्राइक की है। एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य घायल हुए हैं। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए गए हैं। जून के अंत में हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद से यह हमला सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है।
इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में रात भर हवाई हमले करने की पुष्टि की है और कहा है कि ये हमले हिज्बुल्लाह के सैनिकों के हमले के जवाब में किए गए। IDF का कहना है कि उसने नबातीह इलाके के उत्तर में अंसार में हिज्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया।
लेबनान के मीडिया के मुताबिक, अंसार में हुए हमले में सात लोग मारे गए और तीन घायल हो गए। नबातीह में भी कई हमलों की खबर है, जिसमें अली ताहेर रिज पर भारी हमले शामिल हैं, जिसके नीचे हिज्बुल्लाह का एक बड़ा अंडरग्राउंड ठिकाना है।
सेना ने हिज्बुल्लाह के हमले के बारे में तुरंत जानकारी दिए बिना कहा, "ये हमले अली ताहेर रिज इलाके में हमारी सेना के खिलाफ हिज्बुल्लाह आतंकी संगठन की कार्रवाई के बाद किए गए, जो उस सिक्योरिटी जोन में है जहां IDF सैनिक काम कर रहे हैं।
लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार, इजराइल ने लेबनान के दक्षिण में स्थित नबातियेह जिले के अंसार कस्बे में एक रिहायशी मकान पर भीषण हवाई हमला किया।
इजराइल ने दक्षिण में अपने हमले बढ़ा दिए और बताया कि अंसार गांव के बाहरी इलाके में इजराइली लड़ाकू विमानों ने एक घर पर हमला किया। हमले में एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत सात लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए।
दक्षिणी लेबनान के नबातीह जिले में अंसार और जरारियेह के पास के इलाके में हुए हवाई हमले के बाद आपातकालीन और बचाव दल मलबे को हटाने तथा शवों और जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं। जून के अंत में अमेरिका की मध्यस्थता से बने फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद लेबनान में छिटपुट हमले और तनाव जारी हैं। लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार, यह जून में इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच दुश्मनी कम होने के बाद हुआ सबसे बड़ा हमला है।
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