सीजफायर के बाद सबसे घातक हमला! लेबनान में इजराइली स्ट्राइक से एक परिवार के 7 लोगों की मौत

दक्षिणी लेबनान के नबातीह जिले में अंसार और जरारियेह के पास के इलाके में हुए हवाई हमले के बाद आपातकालीन और बचाव दल मलबे को हटाने तथा शवों और जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं। जून के अंत में अमेरिका की मध्यस्थता से बने फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद लेबनान में छिटपुट हमले और तनाव जारी हैं। लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार, यह जून में इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच दुश्मनी कम होने के बाद हुआ सबसे बड़ा हमला है।