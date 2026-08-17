कोटा में एक ही चिता पर दो भाइयों का अंतिम संस्कार: छोटे की मौत की खबर सुनकर बड़े भाई ने भी तोड़ा दम

कोटा के बोरखेड़ा इलाके में रविवार को एक बहुत भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो सगे भाइयों की कुछ ही घंटों के अंतराल में मौत हो गई और फिर एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार, पहले 75 साले के दुर्गालाल कुशवाह ने अस्पताल में दम तोड़ा। परिवार को उनकी मौत की खबर देने के बाद जब उनके 80 साल के बड़े भाई गोपाल को यह जानकारी मिली तो उनकी भी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया।