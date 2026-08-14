शेखावाटी समाचार: खोया हुआ 5 साल का बेटा मिला, एक महीने बाद कलेजे के टुकड़े को देखते ही रो पड़े माता-पिता

टीमों ने 28 दिन में उसके जयपुर में वीकेआइ स्थित परिवार को ढूंढ निकाला और 29वें दिन गुरुवार को जयपुर पहुंचकर बच्चे को परिवार को सुपुर्द किया। करीब एक महीने से अपने बच्चे से दूर माता-पिता के लिए यह पल बेहद भावुक कर देने वाला पल था। परिवार के पास जाकर बच्चा खिलखिला उठा, वहीं बच्चे को देखकर उसके पिता व परिवार के खुशी से आंसू छलक पड़े। करीब एक महीने से अपने बच्चे का इंतजार कर रहे परिवार के घर फिर से खुशियां लौट आईं।