Exclusive: सीकर में हर 100 में 4 किशोरियां 19 साल से पहले गर्भवती, जानें करौली-सवाईमाधोपुर और टोंक के आंकड़े

सीकर: भले ही सीकर जिले में किशोर स्वास्थ्य दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों को बिना झिझक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने के लिए किशोर-अनुकूल माहौल नहीं मिल रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट के अनुसार, किशोरावस्था शरीर और दिमाग के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, लेकिन इसी उम्र में पोषण की कमी, एनीमिया, मानसिक तनाव, मोटापा, नशे की शुरुआत, यौन एवं प्रजनन संबंधी संक्रमण और कम उम्र में गर्भधारण जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है।