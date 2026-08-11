सीकर: सियासी नियुक्तियों से भाजपा में कलह, आलाकमान तक पहुंचा मामला

भाजपा में मंडल अध्यक्षों को लेकर अब तक सियासी घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों हुई बैठक में भी लक्ष्मणगढ़ इलाके के नेताओं ने जिला भाजपा पर मनमर्जी से मंडल अध्यक्ष बनाने के आरोप लगाए थे। इस पर जिला भाजपा ने प्रदेश महामंत्री की मौजूदगी में तर्क दिया कि लक्ष्मणगढ़ से नाम नहीं आने की वजह से ऐसा हुआ। इस पर लक्ष्मणगढ़ के नेताओं ने कहा कि जब खंडेला में गलती सुधर सकती है तो लक्ष्मणगढ़ में क्यों नहीं ? यह मामला अब फिर आलाकमान तक पहुंचा है।