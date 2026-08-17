NEET UG-2026 : एम्स में 1 सितंबर से शुरू होंगी एमबीबीएस कक्षाएं

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एम्स संस्थानों में एमबीबीएस प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड में फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषयों में न्यूनतम अंक की अलग पात्रता शर्तें निर्धारित हैं। जनरल, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए इन चारों विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। वहीं एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। नीट यूजी की पात्रता शर्तों और एम्स संस्थानों की प्रवेश पात्रता में अंतर है। ऐसे में विद्यार्थियों को सीट मिलने के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने से पहले संबंधित संस्थान की पात्रता शर्तों की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए।