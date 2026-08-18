खजूर की खेती को सरकार का सहारा,पौधों की सप्लाई ने दिया झटका

श्रीगंगानगर को 1878 और हनुमानगढ़ को केवल 230 पौधे मिले हैं। इसके मुकाबले पाली को 6057 और बाड़मेर को 3040 पौधे आवंटित किए गए हैं। जालौर में 713, जैसलमेर में 50, बीकानेर में 49 और झुंझुनूं में सात पौधे दिए गए हैं, जबकि अजमेर को एक भी पौधा नहीं मिला।

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