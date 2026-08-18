जयपुर में महिला की साजिश: 50 हजार में किराए पर लिए बाउंसर, परिचित को उठवाकर मांगी 40 लाख की फिरौती

डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण के अनुसार, चित्तौड़गढ़ के मंडफिया निवासी पोखरचंद खटीक जयसिंहपुरा स्थित एक सर्विस सेंटर पर अपनी एसयूवी ठीक कराने आए थे। इसी दौरान आरोपी महिला सुमन यादव अपने बाउंसरों के साथ बिना नंबर की गाड़ी में पहुंची और पोखरचंद का अपहरण कर ले गई। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के बेटे ऋत्विज को व्हाट्सएप कॉल कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी और रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी।