डिग्गी कल्याणधणी पदयात्रा को लेकर जयपुर में ट्रैफिक डायवर्जन, सिटी-मिनी बसों को भी किया गया डायवर्ट

यादगार तिराहे से सांगानेर: रामबाग चौराहा से जेडीए चौराहे, टोंक फाटक पुलिया से बजाज नगर थाने के सामने से बजाज नगर तिराहा, गोपालपुरा पुलिया से ओटीएस चौराहा, दुर्गापुरा से एसएल कट और पुराना बाईपास क्लोवर लीफ से जवाहर सर्किल की तरफ जा सकेंगे।

जवाहरलाल नेहरू मार्ग: आरोग्य पथ तिराहा से सूचना केंद्र, त्रिमूर्ति सर्किल से गोविंद मार्ग, जेडीए चौराहा से शांति पथ, गांधी सर्किल से झालाना बाईपास, ओटीएस चौराहा से केवी-03 तिराहा तथा जवाहर सर्किल से हनुमान तिराहा की तरफ जा सकेंगे।