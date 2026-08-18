देश में कितने सांसदों-विधायकों पर आपराधिक केस? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानें राजस्थान की स्थिति

Supreme Court (Patrika File Photo)
Supreme Court Report Criminal Cases Against MP-MLA: जयपुर: देश भर की विभिन्न अदालतों में पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4 हजार 442 मुकदमे चल रहे हैं। पिछले साल 1 हजार 243 मुकदमों का निस्तारण होने के बावजूद अब भी 519 मामले ऐसे हैं, जो 10 साल से भी अधिक समय से लंबित हैं।
बताते चलें कि पिछले साल पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ 1 हजार 050 नए आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसके अलावा यह भी सामने आया है कि राजस्थान में आठ साल बाद फिर से इस श्रेणी में लंबित मुकदमों का आंकड़ा 50 से नीचे आ गया है।
पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों से संबंधित मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट से इस स्थिति का खुलासा हुआ। न्यायमित्र हंसारिया इस मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट में 22 रिपोर्ट पेश कर चुके हैं।
|वर्ष
|लंबित मामले
|दिसम्बर 2018
|49
|दिसम्बर 2021
|56
|नवम्बर 2022
|57
|जनवरी 2024
|57
|जनवरी 2025
|53
|जुलाई 2026
|49
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