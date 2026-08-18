देश में कितने सांसदों-विधायकों पर आपराधिक केस? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानें राजस्थान की स्थिति

न्यायमित्र विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर बताया कि देश में पूर्व और मौजूदा सांसदों-विधायकों पर 4 हजार 442 आपराधिक केस लंबित हैं। इनमें 519 मामले 10 साल से अधिक पुराने हैं। रिपोर्ट में 14 मुख्यमंत्रियों पर भी केस दर्ज होने का खुलासा हुआ है। राजस्थान में लंबित मामलों का आंकड़ा घटकर 49 रह गया है।

less than 1 minute read