Rajasthan Road Accident: नेशनल हाईवे पर जबरदस्त भिड़ंत के बाद पुलिया से नीचे गिरे 2 वाहन, केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग

ट्रक में केमिकल भरा हुआ था। ऐसे में कुछ ही देर में ट्रक ने आग पकड़ ली। आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दी। आग की लपटों के कारण दमकलकर्मियों को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद 3 दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे व सर्विस रोड पर जाम के हालात बन गए। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु करवाया। फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।