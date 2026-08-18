राजस्थान में 48 लाख ‘लावारिस’ बैंक खाते! 3120 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं; ऐसे कर सकते हैं रकम के लिए दावा

जयपुर। राजस्थान के लाखों लोग बैंकों में जमा अपनी गाढ़ी कमाई भूल गए हैं या उनके उत्तराधिकारी इस जमा पूंजी से अनजान है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के बैंकों में 10 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खातों की संख्या 48 लाख 12 हजार से अधिक है। इनमें करीब 3,120 करोड़ 45 लाख रुपए जमा है, जिन पर लंबे समय से कोई दावेदार नहीं आया। इस खजाने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन खातों की है, जिनके खाताधारकों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को खाते की जानकारी नहीं रही।