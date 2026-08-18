अगर छूटती न ट्रेन, तो बच जाती जयपुर के सचिन की जिंदगी, दोस्त का ‘हक’ दिलाने पहुंचे युवक को पीट-पीटकर मार डाला

जयपुर: किस्मत का खेल भी अजीब होता है। कभी-कभी मिनटों की देरी और एक छूटी हुई ट्रेन इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। नीम का थाना के मावंडा कला निवासी 25 वर्षीय सचिन कुमार वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर 17 अगस्त को उसकी महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन न छूटती, तो शायद आज वह अपने परिवार के बीच मुस्कुरा रहा होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन छूट जाने के कारण वह जयपुर में ही रुक गया और यही ठहराव उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया।