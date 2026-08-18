राजस्थान में मनमाने तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त: 2 महीने में बनेगी तबादला नीति, 7 दिन में कमेटी गठित करने के आदेश

कोर्ट ने आदेश में कहा कि कर्मचारी निर्णय की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी मेडिकल, पारिवारिक, दिव्यांगता या सेवा संबंधी न्यायसंगत परिस्थितियों का ब्योरा देते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा। वर्तमान याचिकाकर्ताओं के विवादित तबादला आदेशों पर अभ्यावेदन के निस्तारण तक या फैसले की तारीख से 30 दिनों तक रोक रहेगी। नई जगह ज्वाइन न करने के मामलों पर हाईकोर्ट ने कहा कि मूल विवाद का समाधान हुए बिना दंडात्मक कार्रवाई न हो।