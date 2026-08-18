Jaipur News: खातेदारों और जेडीए में टकराव, 300 मीटर सड़क उखाड़ने के मामले में दर्ज हुई FIR

जयपुर। खो नागोरियान को लूनियावास से जोड़ने वाली 160 फीट सड़क को लेकर निजी खातेदार और जेडीए आमने-सामने हो गए हैं। जेडीए ने यह सड़क करीब 10 वर्ष पुरानी बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ 300 मीटर तक उखाड़ने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। जबकि खातेदारों का आरोप है कि उनकी पैतृक खातेदारी भूमि पर पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर ने सड़क बनवा दी। जिसका अब तक मुआवजा भी नहीं मिला। जेडीए मास्टर प्लान में यहां 160 फीट की सड़क प्रस्तावित है। लेकिन जमीन निजी खातेदारों की है।