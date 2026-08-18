राजस्थान में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 53 RAS और 23 IAS के तबादले, 14 नए अफसरों को मिली पोस्टिंग; देखें लिस्ट

तबादला सूची के अनुसार आरएएस कालूराम को राजस्थान विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनाया गया है। कैलाश चंद्र शर्मा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का सचिव, वीरेंद्र सिंह यादव को अतिरिक्त निदेशक (अनुसूचित जाति उपयोजना मॉनिटरिंग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डॉ. प्रीति सिंह पंवार को उप निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, महावीर सिंह-2 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का सचिव, डॉ. राकेश कुमार मीणा को अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अशोक कुमार को राजस्थान आवासन मंडल में उप सचिव, मुकेश चौधरी-1 को एच.सी.एम. रीपा, जयपुर में उप निदेशक, पंकज कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग जोधपुर में प्रोटोकॉल अधिकारी, रामकिशोर मीणा-2 को सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर में प्रोटोकॉल अधिकारी, रेखा यादव को बांदीकुई (दौसा) में सहायक कलेक्टर, संजीव कुमार खेदड़ को दौसा में सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), मनस्वी नरेश को निवाई (टोंक) में सहायक कलेक्टर, राजेश जोशी को एडीएम कोटा, अनिल कुमार-2 को एडीएम सीकर, जगदीश प्रसाद गौड़ को एडीएम करौली, योगेश कुमार डागुर को एडीएम अलवर, अश्विन के. पंवार को एडीएम (सतर्कता) श्रीगंगानगर, लाखन सिंह गुर्जर को एडीएम कुचामन सिटी और देवेंद्र सिंह परमार को एडीएम डीग लगाया गया है।