Rajasthan Panchayat Election : राजस्थान पंचायत चुनाव के बेहद अहम 11 सवाल, मतदान से पहले जानिए जवाब

Rajasthan Panchayat Election : राजस्थान में शनिवार को पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गयी, जो आगामी 23 अक्टूबर से चार चरणों में कराए जाएंगे। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक कराया जाएगा। इसी बीच राजस्थान पंचायत चुनाव के बेहद अहम 11 सवाल हैं। जानिए जवाब- मतदान से पहले जरूर पढ़ें।