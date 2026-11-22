अलवर से संतोष मीणा और नागौर से प्रीति (Photo-Patrika)
जयपुर. राजस्थान के स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में इस बार कई ऐसे चर्चित प्रत्याशी भी देखने को मिले, जिन्होंने सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपनी अच्छी-खासी नौकरी और स्थापित पेशेवर जीवन तक को छोड़ दिया। चुनावी रण में उतरने के लिए किसी ने वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) का रास्ता चुना, तो किसी ने सीधे नौकरी से इस्तीफा देकर मैदान में ताल ठोकी। हालांकि, सियासत के इस दांव में सभी की किस्मत एक जैसी नहीं रही; जहां कुछ प्रत्याशियों को जनता का भरपूर समर्थन और जीत मिली, तो वहीं कुछ को मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया।
चुनावी मैदान में नौकरी छोड़कर किस्मत आजमाने वालों में सबसे चर्चित मामला बांसवाड़ा की छोटा डूंगरा पंचायत समिति से सामने आया। यहां सुशीला डामोर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हार गईं। गौरतलब है कि इससे पहले भी वह वार्ड पंच का चुनाव लड़ चुकी थीं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, उनके पति कालू सिंह डामोर ने तो सियासत में आने के लिए पंचायत सहायक शिक्षक की अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन मतदाताओं का साथ नहीं मिलने के कारण उन्हें भी सफलता हाथ नहीं लग सकी।
दूसरी ओर, कुछ प्रत्याशियों का नौकरी छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अलवर के जिला परिषद वार्ड 21 से चुनाव लड़ने वाली संतोष मीणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11,092 वोट हासिल किए और अपने प्रतिद्वंद्वी को 4,449 मतों के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। संतोष मीणा पहले एक कॉलेज में उप-प्राचार्य के पद पर कार्यरत थीं, लेकिन राजनीति में सक्रिय होने के उद्देश्य से उन्होंने वीआरएस ले लिया था। उनके पति भाजपा के नेता हैं और पूर्व में राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं।
इसी तरह नागौर जिले के डेगाना की रहने वाली प्रीति सांई ने भी पंचायत समिति के वार्ड 3 से चुनावी जीत हासिल की है। प्रीति दिल्ली में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हुक्माराम चौधरी की पत्नी हैं। कॉलेज के दिनों से ही छात्रसंघ की राजनीति से जुड़ी रहीं प्रीति ने अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के समाधान और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लक्ष्य के साथ यह चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।
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