चुनावी मैदान में नौकरी छोड़कर किस्मत आजमाने वालों में सबसे चर्चित मामला बांसवाड़ा की छोटा डूंगरा पंचायत समिति से सामने आया। यहां सुशीला डामोर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हार गईं। गौरतलब है कि इससे पहले भी वह वार्ड पंच का चुनाव लड़ चुकी थीं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, उनके पति कालू सिंह डामोर ने तो सियासत में आने के लिए पंचायत सहायक शिक्षक की अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन मतदाताओं का साथ नहीं मिलने के कारण उन्हें भी सफलता हाथ नहीं लग सकी।