जयपुर. उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में सर्दी तेज कर दी है। सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है। अब लोग गर्म कपड़ों में घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि, दिन में आसमान साफ रहने और धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सर्द हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। शनिवार को जयपुर सहित अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहा। माउंट आबू 5.7 डिग्री और फतेहपुर 6.1 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडे रहे। वहीं अन्य शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से 4 डिग्री की गिरावट जारी है। मौसम विभाग ने 22 और 23 नवंबर को राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है।