Rajasthan Panchayat Elections : जयपुर. राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में मतों का गणित देखा जाए तो इस बार निकाय-पंचायत चुनाव दोनों में कांग्रेस को मिले मतों ने भाजपा को 12.97 लाख से अधिक से पीछे छोड़ दिया। नगरीय निकाय चुनाव में जहां भाजपा ने 98 हजार से अधिक वोटों की बढ़त बनाकर कांग्रेस को हराया। वहीं पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को 13.30 लाख वोट अधिक मतों से हराया। पंचायत चुनाव के नतीजों ने सत्तापक्ष के लिए चेतावनी का अलार्म बजा दिया है। राजस्थान में क्षेत्रीय दलों के रूप में पहचान बना चुके रालोपा व बीएपी दोनों को पंचायत चुनाव में कुल करीब 25 लाख मतदाताओं का साथ मिला, जो भाजपा और कांग्रेस के मतों के अंतर से काफी अधिक है।