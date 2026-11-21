गुरुदर्शन यात्रा कमेटी के संयोजक जगजीत सिंह सूरी ने बताया कि जयपुर के श्रद्धालुओं के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। पूरे भारत से पाकिस्तान जाने वाले 3,500 श्रद्धालुओं के कोटे में से 3,000 वीजा जारी किए गए हैं। इसमें राजस्थान के लिए 50 श्रद्धालुओं का कोटा निर्धारित था। हैरानी की बात यह है कि कोटा सहित प्रदेश के अन्य जिलों के 41 श्रद्धालुओं के वीजा स्वीकृत हो गए और वे यात्रा के लिए रवाना भी हो गए, लेकिन केवल जयपुर के ही 9 आवेदकों को वीजा नहीं मिल सका।