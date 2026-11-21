शुरुआत में जब बच्चे और किशोर मुझसे मिलते थे, तो उनके मन में मेरी दिव्यांगता को लेकर कई सवाल होते थे। उनकी जिज्ञासा और सहज व्यवहार ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि युवाओं को दिव्यांगता, उनके अधिकारों और समावेशिता के बारे में शिक्षित करना कितना जरूरी है। आज भी लोग मुझे देखकर दया जताते हैं। कई बार यह दया शारीरिक चुनौतियों से भी ज्यादा भारी महसूस होती है। अगर समाज रैंप, सुलभ शौचालय, कार्यस्थलों पर लचीली व्यवस्थाओं और अलग-अलग शारीरिक जरूरतों के अनुकूल कपड़ों को किसी विशेष सुविधा के बजाय सामान्य जरूरत माने, तो बहुत कुछ बदल सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की दिव्यांगता और जरूरत अलग होती है। इसलिए सहायक उपकरणों और सुविधाओं के लिए एक ही व्यवस्था सभी पर लागू नहीं की जा सकती। जो चीज मेरे लिए उपयोगी है, जरूरी नहीं कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही कारगर हो। वास्तविक समावेशिता का अर्थ है कि हम दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत जरूरतों को सुनें और समझें, न कि यह मान लें कि हमें पहले से पता है कि उन्हें क्या चाहिए। इसके लिए हमें दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल को अपनाना होगा। यह मॉडल समस्या को केवल व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाई गई बाधाओं में देखता है। जब हम अपने स्थानों, व्यवस्थाओं और सोच को इस तरह विकसित करेंगे कि ये बाधाएं दूर हों, तभी दिव्यांगजन बिना बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष किए समाज में पूरी भागीदारी निभा सकेंगे। मैं चाहती हूं कि दिव्यांगता को दया या सहानुभूति के नजरिए से देखने के बजाय समानता, अधिकार और सम्मान के नजरिए से समझा जाए। सबसे पहले हमें दिव्यांगता को देखने का नजरिया बदलना होगा। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी दिव्यांगता से नहीं, बल्कि उसकी क्षमताओं, विचारों और व्यक्तित्व से होनी चाहिए। समाज में अक्सर दया दिखाई जाती है, जबकि जरूरत सम्मान, समान अवसर और सुविधाओं की है। सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों, कार्यस्थलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सभी के लिए सुलभ बनाना जरूरी है। वास्तविक समावेशिता तभी आएगी, जब दिव्यांगजनों को किसी विशेष सुविधा के लिए संघर्ष न करना पड़े, बल्कि वे भी दूसरों की तरह सहजता से हर क्षेत्र में भागीदारी निभा सकें।