जेल प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार बंदी ने शुक्रवार सुबह नियमित हाजिरी लगवाई थी। इसके बाद वह रोजगार के लिए खुला बंदी शिविर से बाहर गया हुआ था। शाम करीब 4:40 बजे बंदी के परिजन सूरज पुत्र अंग्रेज सिंह ने शिविर के अन्य बंदी मनजीत पुत्र रामफल के मोबाइल पर सूचना दी कि लालचंद की तबीयत खराब होने पर उसे राजकीय चिकित्सालय पदमपुर में भर्ती करवाया गया है। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खुला बंदी शिविर के प्रभारी जयवीर सिंह प्रहरी ने इस संबंध में शाम करीब 6 बजे दूरभाष से जेल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे प्रार्थना पत्र के माध्यम से भी घटना से अवगत करवाया गया। केंद्रीय कारागृह प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के तहत मर्ग दर्ज करने, पोस्टमार्टम करवाने और न्यायिक मजिस्ट्रेट से मृत्यु के कारणों की जांच करवाने का आग्रह किया है। जेल प्रशासन के पत्र में मृत्यु का संभावित कारण अचानक बीमार होना बताया गया है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।