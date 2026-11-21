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श्रीगंगानगर. जैतसर स्थित खुला बंदी शिविर में भांभू कॉलोनी तिहरा हत्याकांड में सजा भुगत रहे एक सजायाफ्ता कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। उसे राजकीय चिकित्सालय पदमपुर में भर्ती करवाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद केंद्रीय कारागृह प्रशासन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पत्र भेजकर बंदी की मृत्यु के कारणों की न्यायिक जांच करवाने और पोस्टमार्टम की कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाने का आग्रह किया है। केंद्रीय कारागृह के जेल अधीक्षक महावीर मीणा ने बताया कि मृतक बंदी की पहचान लालचंद उर्फ लालिया (51) पुत्र राजू उर्फ कचरू के रूप में हुई है। वह श्रीगंगानगर की भांभू कॉलोनी में बाबादीप सिंह गुरुद्वारे के पीछे रहता था। यह बंदी 25 जुलाई 2026 से जैतसर स्थित खुला बंदी शिविर में सजा भुगत रहा था।
जेल प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार बंदी ने शुक्रवार सुबह नियमित हाजिरी लगवाई थी। इसके बाद वह रोजगार के लिए खुला बंदी शिविर से बाहर गया हुआ था। शाम करीब 4:40 बजे बंदी के परिजन सूरज पुत्र अंग्रेज सिंह ने शिविर के अन्य बंदी मनजीत पुत्र रामफल के मोबाइल पर सूचना दी कि लालचंद की तबीयत खराब होने पर उसे राजकीय चिकित्सालय पदमपुर में भर्ती करवाया गया है। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खुला बंदी शिविर के प्रभारी जयवीर सिंह प्रहरी ने इस संबंध में शाम करीब 6 बजे दूरभाष से जेल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे प्रार्थना पत्र के माध्यम से भी घटना से अवगत करवाया गया। केंद्रीय कारागृह प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के तहत मर्ग दर्ज करने, पोस्टमार्टम करवाने और न्यायिक मजिस्ट्रेट से मृत्यु के कारणों की जांच करवाने का आग्रह किया है। जेल प्रशासन के पत्र में मृत्यु का संभावित कारण अचानक बीमार होना बताया गया है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
श्रीगंगानगर के चर्चित भांभू कॉलोनी तिहरा हत्याकांड की वारदात 1 जनवरी 1999 की रात हुई थी। चार युवकों ने परचून की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति के घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर दुकानदार, उसकी गर्भवती पत्नी और आठ वर्षीय बालक की चाकू तथा केबल से हत्या कर दी थी। इस जघन्य वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी को वादा माफ गवाह बनाया गया, जबकि शेष तीन आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। श्रीगंगानगर की फास्ट ट्रैक अदालत ने वर्ष 2003 में एक आरोपी को मृत्युदंड और दो अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मृत्युदंड से दंडित आरोपी की दया याचिका तत्कालीन राष्ट्रपति ने वर्ष 2012 में स्वीकार कर ली थी। इसके बाद उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।
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