Sri Ganganagar : श्रीगंगानगर. रामसिंहपुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट करने के मामले की जांच अब आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल कॉल डिटेल और उनके संपर्कों तक पहुंच गई है। पुलिस रिमांड पर चल रहे पंजाब के गुरदासपुर निवासी मुख्य आरोपी महकदीप कौर और देवेन्द्र सिंह से पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की बात सामने आई है। पुलिस इस मामले में आरोपियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी है। इसी सिलसिले में होटल संचालक, वाहन चालक सहित सात लोगों को डिटेन किया गया है।