Sriganganagar Railway Track Blast: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रामसिंहपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर धमाका करने के आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों वारदात से पहले एक डेयरी बूथ पर सिगरेट पीते और एक-दूसरे के मुंह से धुआं खींचते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 नवंबर का है, जिसे डेयरी पर मौजूद एक ग्राहक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था।