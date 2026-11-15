श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस: गिरफ्तार महकदीप को लेकर परिजनों का बड़ा खुलासा, दविंदर की मां बोली- प्यार के जाल में फंसाकर कराए गलत काम

चाची सुखविंदर कौर ने कहा कि दविंदर ब्लास्ट के दो दिन पहले ही दिल्ली जाने के बारे में बोलकर गया था। ब्लास्ट के 3 दिन बाद वह घर वापस आया था। चाची सुखविंदर कौर ने बताया कि महकदीप ने दविंदर से कहा था कि वह उसे लाख रुपए देगी। इसके बाद वह से कहकर निकला था कि पैसा लेने जा रहा है। हमें पहले महकदीप के बारे में नहीं पता था। दविंदर सिर्फ यह कहकर जाता था कि दोस्त के पास जा रहा है। मां बलजीत कौर ने कहा कि जब दविंदर घर से गया था, तो वह अमृतसर से मोटरसाइकिल लाने की बात कहकर गया था। वह 7-8 नवंबर को वापस आया था।