राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक-युवती की किसने की थी मदद?

जांच एजेसियों की माने तो दोनों आरोपी वारदात से पहले श्रीगंगानगर क्षेत्र में आकर एक होटल में ठहरे थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक की रैकी की और 3 नवंबर को रामसिंहपुर के पास विस्फोट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों को ठहरने की व्यवस्था करवाने और वाहन उपलब्ध करवाने में कुछ स्थानीय लोगों ने मदद की थी। इसी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने तीन अन्य व्यक्तियों को राउंडअप किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर रेंज आइजी ओमप्रकाश और श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर ने लगातार रामसिंहपुर थाने में डेरा डाले रखा। वहीं, सीओ सिटी आइपीएस नितिन चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम पंजाब भेजी गई थी। दिल्ली की केंद्रीय एजेंसी के सहयोग से आरोपियों की पहचान कर दोनों को गुरदासपुर से गिरफ्तार किया गया।