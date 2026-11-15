पंजाब में लिव इन में रह रहे थे राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर धमाका करने वाले आतंकी, 81 लाख मोबाइल नंबर खंगाले, तब खुला राज

बीकानेरश्रीगंगानगर। रामसिंहपुर के पास रेलवे ट्रैक पर धमाके में आतंकी वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस और केन्द्रीय आईबी को धमाके के तार पंजाब के गुरुदासपुर में मिले हैं। पुलिस ने धमाके के दो मुख्य आरोपियों को पंजाब के गुरदासपुर से शनिवार शाम गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इनका सहयोग करने वाले तीन अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य नामजद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें छापे मार रही है। गिरफ्तार आरोपी दविंदर सिंह गुरदासपुर जिले के चौरा कलां गांव का रहने वाला है। उसकी पार्टनर महकदीप कौर गुरदासपुर जिले के दोस्तपुर गांव की निवासी है।