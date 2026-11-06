Bikaner : सेवानिवृत्ति से 18 घंटे पहले रद किया प्रकरण, 3 बड़े अफसरों पर परिवाद दर्ज, लोकायुक्त ने दिए जांच के आदेश

Bikaner : बीकानेर. शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के एक प्रकरण को कथिततौर पर अनुचित तरीके से समाप्त करने के आरोप लगे हैं। मामले में लोकायुक्त ने तत्कालीन शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, उपनिदेशक महेंद्र सिंह जाखड़ और तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक किशन दान चारण के खिलाफ परिवाद दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। उदयरामसर निवासी सीमा यादव ने इस संबंध में लोकायुक्त को शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार, बोर्ड परीक्षा-2026 के लिए गठित उड़नदस्ते में सीसीए नियम-16 के तहत आरोपी एक प्रधानाचार्य को शामिल किया गया था। इस मामले की विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। आरोप है कि उपनिदेशक महेंद्र सिंह जाखड़ ने तत्कालीन शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के साथ मिलकर कथित रूप से अनुचित तरीके से इस प्रकरण को समाप्त कर दिया।