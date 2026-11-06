Dhanteras : राजस्थान में आज 20 हजार करोड़ का ‘धनतेरस’, जानिए सोना-चांदी से लेकर प्रापर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त

6 नवंबर, शुक्रवार - धनतेरस: भगवान धन्वंतरि के पूजन के साथ यम दीपदान किया जाएगा। सोना-चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित शुभ वस्तुओं की खरीदारी होगी। त्रयोदशी तिथि सुबह 10.31 बजे से शुरू होकर अगले दिन शनिवार सुबह 10.48 बजे तक रहेगी। धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:37 से 8:15 बजे तक रहेगा।

7 नवंबर, शनिवार - रूप चतुर्दशी, काली चौदस और हनुमंत जन्मोत्सव : इस दिन अभ्यंग स्नान, उबटन और दीपदान की परंपरा निभाई जाएगी। शाम 6.15 से 8.15 बजे तक दीपदान का समय रहेगा। हनुमानजी के जन्मोत्सव पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होगी।

8 नवंबर, रविवार- महालक्ष्मी पूजन और दीपावली: दीपोत्सव के प्रमुख दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, मां सरस्वती और कुबेर की पूजा होगी। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5.36 से 8.14 बजे तक रहेगा। सर्वश्रेष्ठ पूजन मुहूर्त शाम 6.16 से 6.28 बजे तक रहेगा।

9 नवंबर, सोमवार - देवकार्य अमावस्या और सोमवती अमावस्या, भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक दिवस : इस दिन स्नान, दान और पितरों के निमित्त धार्मिक कार्य किए जाएंगे। अमावस्या तिथि दोपहर 12.32 बजे तक रहेगी।

10 नवंबर, मंगलवार - गोवर्धन पूजा और अन्नकूट: भगवान श्रीकृष्ण और गोमाता की पूजा की जाएगी। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव होंगे और श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की जाएगी।

11 नवंबर, बुधवार- भाई दूज: दीपोत्सव का समापन भाई दूज के साथ होगा। बहनें भाइयों के तिलक कर उनकी लंबी आयु, सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करेंगी।

(बंशीधर पंचांग के निर्माता पं. दामोदर प्रसाद शर्मा के अनुसार)