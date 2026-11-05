Rajasthan : बिना साक्षात्कार के अभिषेक चौधरी युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित, गहलोत व डोटासरा ने दी बधाई

Abhishek Chaudhary : जयपुर. राजस्थान में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले अभिषेक चौधरी को प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। वहीं, दूसरे नंबर पर रहे अनिल चोपड़ा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और तीसरे स्थान पर रहे राजकुमार परसवाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। इस बार संगठन में किसी को कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। अभिषेक को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गुट की ओर से समर्थन दिया गया था। इस बार साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं हुई और सीधे नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा और अन्य नेता वन-टू-वन साक्षात्कार लेते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर साक्षात्कार के ही अभिषेक चौधरी को सर्वाधिक मत लेने के चलते अध्यक्ष चुन लिया गया है।