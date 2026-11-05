Sirohi News : राजस्थान के 20 जिलों में थमे जल परीक्षण मोबाइल लैब के पहिए, करीब 200 संविदाकर्मी हुए बेरोजगार

Sirohi News : आबूरोड/सिरोही. प्रदेश के गांवों और ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई सचल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं (मोबाइल लैब) के पहिए करीब ढाई साल से थमे हुए है। चार संभागों के 20 जिलों में संचालित इस व्यवस्था के तहत गांवों और ढाणियों में पहुंचकर पेयजल स्रोतों के पानी की मौके पर ही जांच की जाती थी। करीब सात साल तक इस व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता की निगरानी में अहम भूमिका निभाई, लेकिन दोबारा टेंडर नहीं होने से यह सुविधा बंद हो गई। इससे जांच व्यवस्था प्रभावित हो रही है और करीब 200 संविदाकर्मी भी बेरोजगार हो गए है। वर्तमान में गांवों में जलस्रोतों से पानी के नमूने एकत्र करने की जिम्मेदारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एएनएम के पास है। वे हैंडपंप, ट्यूबवेल और पानी की टंकियों सहित अन्य पेयजल स्रोतों से नमूने लेकर जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजती है। इस प्रक्रिया में नमूने पहुंचने और जांच रिपोर्ट मिलने में समय लगता है।