Rajasthan Panchayat Success Story: पहली बार डाला वोट और पहली बार में ही बन गई सरपंच, अब गांव के विकास में जुटी 21 वर्षीय मेवा कुमारी

राजस्थान के पंचायती राज चुनावों के बीच कई रोचक खबरें सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक दिलचस्प और प्रेरणादायक खबर सिरोही जिले से आई है। दरअसल जिले के रेवदर क्षेत्र के तहत आने वाली नवगठित मंदार पंचायत समिति की जामठा ग्राम पंचायत में लोकतंत्र की एक नई मिसाल कायम हुई है। यहां मेवा कुमारी हीरागर नाम की महज 21 वर्ष की युवा ने इतिहास रच दिया है। खास बात ये है कि मेवा कुमारी ने अपने जीवन में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया और इसी पहले चुनाव में ही उसे जीत हासिल हो गई। इस जीत के साथ ही मेवा कुमारी ने जामठा पंचायत की पहली सरपंच की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया।