Rajasthan Sarpanch Election: सबसे दिलचस्प सरपंच चुनाव नतीजा, 4 बार रिकाउंटिंग के बाद भी टाई, जानिए फिर कैसे हुआ फैसला?

दोनों प्रत्याशियों और उनके चुनाव एजेंटों की मौजूदगी में दो निष्पक्ष पर्चियां बनाकर एक बॉक्स में डाली गईं। इसके बाद जब किस्मत की पर्ची (लॉटरी) निकाली गई, तो उसमें पूनम कुमारी का नाम निकला। इसके तुरंत बाद निर्वाचन अधिकारी ने पूनम कुमारी को गालाबेरी ग्राम पंचायत का नया सरपंच घोषित करते हुए जीत का आधिकारिक प्रमाण पत्र सौंप दिया। किस्मत के इस अनोखे फैसले के बाद जहाँ पूनम कुमारी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं यह चुनाव बाड़मेर के सबसे चर्चित मुलाबलों में दर्ज हो गया है।