Rajasthan Panchayat Election: ‘पोलिंग पार्टी की शराब पार्टी?’ सरपंच चुनाव के बाद का कथित वीडियो वायरल, चुनावी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल

राजस्थान के पंचायती राज चुनाव 2026 के बीच बाड़मेर जिले के शिव तहसील क्षेत्र से एक चौंकाने वाला और प्रशासनिक गरिमा को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। जिले की झांफली कल्ला ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव परिणाम आने के बाद मतगणना स्थल और पोलिंग पार्टी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव में उगमदान को विजयी घोषित किया गया, जबकि करणीदान को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है।