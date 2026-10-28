Rajasthan Panchayat Election : ‘खारिज’ नामांकन वाला प्रत्याशी भी बन गया ‘सरपंच’, खुलासा हुआ तो मचा हड़कंप

राजस्थान में चल रहे पंचायती राज चुनाव 2026 के बीच बाड़मेर जिले के गडरा रोड पंचायत समिति से प्रशासनिक लापरवाही और चुनावी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता का एक विवादास्पद मामला सामने आया है। दरअसल, गडराारोड ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव के दौरान नामांकन संवीक्षा के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज किए जा चुके आवेदनों को कथित तौर पर उपखंड अधिकारी (SDO) के हस्तक्षेप के बाद दोबारा सही मानकर स्वीकार कर लिया गया। इतना ही नहीं, खारिज सूची से वापस दौड़ में शामिल हुए प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी पूराराम न केवल चुनाव लड़े, बल्कि 187 वोटों के अंतर से सरपंच पद पर विजयी भी घोषित हो गए।