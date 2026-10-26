दो गांवों में प्रशासन की पहल पर भामाशाहों ने खुदवाए नलकूप, बनाए पशुकुंड

पोकरण. इस वर्ष क्षेत्र में अनावृष्टि के कारण भीषण अकाल के हालात उत्पन्न हो गए है। जिसके कारण बेसहारा पशु काल का ग्रास हो रहे है। पशुपालकों के लिए अपने मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। जिलेभर में चारे की भयंकर कमी है। ऐसे में सुदूर जिलों से चारा मंगवाया जा रहा है। पंजाब के सीमावर्ती जिलों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मालवाहक गाडिय़ों में चारा भरकर यहां पहुंचाया जा रहा है। जिससे दिन-रात ऐसे वाहनों की रेलमपेल नजर आ रही है। सरकार की ओर से अभी तक चारा डिपो व पशु शिविर शुरू नहीं किए जाने के कारण पशुपालकों के लिए महंगे दामों में चारा मंगवाना मुश्किल हो रहा है। कामधेनु सेना के खेतोलाई ग्राम प्रभारी नीम्बाराम विश्नोई ने बताया कि कई गांवों में पशुपालकों को निजी स्तर पर टैंकर मंगवाकर पशुओं की प्यास बुझानी पड़ रही है। पशुपालकों का कहना है कि समय रहते पशु खेलियों, कुंडों और टांकों को नियमित भरने की व्यवस्था नहीं हुई तो संकट और गहरा सकता है।