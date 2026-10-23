Barmer : लगातार 7वीं बार भीखी देवी बनीं निर्विरोध सरपंच, ग्रामीणों ने फिर जताया विश्वास, जानें कौन हैं?

Barmer Panchayat Elections : भीखी देवी लगातार 7वीं बार निर्विरोध सरपंच चुनी गईं। बाड़मेर के बायतु पंचायत समिति के वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने एकमत होकर यह बड़ा फैसला लिया है। भीखी देवी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की पत्नी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भीखी देवी गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, गांव में कई नवाचार के काम किए हैं। भीखी देवी के काम की वजह से ही ग्रामीणों का उन पर भरोसा है। बाड़मेर जिले में लगातार निर्विरोध निर्वाचन का रेकॉर्ड बना रही भीखीदेवी इस बार फिर नई ग्राम पंचायत वीरेन्द्र नगर की सरपंच चुनी गई हैं।