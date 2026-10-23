डूंगरपुर जिले के इस गांव में सरपंच से लेकर वार्ड पंच तक सभी निर्विरोध निर्वाचित, रिटर्निंग अधिकारी ने विजयी किया घोषित

डूंगरपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच डूंगरपुर जिले की रामसौर जुना ग्राम पंचायत ने निर्विरोध निर्वाचन की मिसाल पेश की है। भंडारी पंचायत समिति की इस ग्राम पंचायत में सरपंच से लेकर सभी 7 वार्ड पंचों तक के पदों पर एक भी प्रतिद्वंद्वी सामने नहीं आया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने सरपंच जयंतीलाल डामोर सहित पूरी कोरम को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने आपसी सहमति से पूरी पंचायत चुनकर चुनावी मुकाबले की स्थिति ही समाप्त कर दी।